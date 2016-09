Second line Sunday: Family Ties Social Aid and Pleasure Club

FraDig

Family Ties second line 2011





FAMILY TIES SOCIAL & PLEASURE CLUB 15TH ANNIVERSARY PARADE

1 p.m.-5 p.m. SUNDAY, OCT. 2, 2016

"The Greatest of All Times!"

This second line is dedicated to Ronald Kirton Jr. and Muhammad Ali

(route details below)

Start: Prime Example, 1909 N. Broad St. Up N. Broad to St. Bernard Ave. Left on St. Bernard. Cont. on St. Bernard to N. Miro St.

Stop: A New Day Beauty Salon (Dumaine Street Gang SA&C). Proceed on St. Bernard to N. Claiborne Ave. Right on N. Claiborne and continue to Ursulines.

Stop: Sudan SA&PC. Proceed on N. Claiborne to Orleans Ave. Right on Orleans Ave. to N. Prieur St.

Stop: Ooh Poo Pah Doo Bar, 1931 Orleans Ave. Proceed on Orleans to N. Galvez. Right on N. Galvez and continue to Ursulines.

Stop: Jazzy Ladies SA&PC. Turn left onto Ursulines and proceed to N. Broad St.

Stop: Family Members. Turn right on N. Broad.

Disband: Prime Example, 1909 N. Broad.



Follow your girl on Twitter, Facebook, and Youtube; Holla at me at bigredcotton@gmail.com.