Second line Sunday: Black Men of Labor's parade

Black Men of Labor





THE BLACK MEN OF LABOR 23rd ANNIVERSARY PARADE

SUNDAY, OCTOBER 23, 2016 2-6pm



(route details below)

Start: Sweet Lorraine's Jazz Club, 1931 St. Claude Ave. Up St. Claude to N. Rampart. Continue on N. Rampart. U-Turn at St. Ann St.

Stop: Donna's Bar & Grill (former). Down N. Rampart to Barracks St. Left on Barracks. Continue on Barracks.

Stop: Little People's Place. Down Barracks to Treme St. Right on Treme. Down Treme to Esplanade Avenue. Left on Esplanade. Up Esplanade to N. Robertson St. Left on N. Robertson St. Continue on N. Robertson.



Stop: Candle Light Lounge. Continue on N. Robertson to Basin St. Right on Basin St. to N. Claiborne Avenue. Right on Claiborne. Down Claiborne to St. Bernard Ave. Left on St. Bernard Ave. Up St. Bernard and veer off onto A.P. Tureaud. Continue on A.P. Tureaud to N. Miro St. Left on Miro.

Stop: Seal's Class Act. Take St. Bernard down to N. Rampart Street. Left on N. Rampart. Continue on St. Claude Ave.

Disband: Sweet Lorraine's Jazz Club







